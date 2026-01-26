El Gobierno reivindica el 'escudo social' e insta a la Xunta a "ponerse las pilas" con "más ambición" para ampliarlo

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, en una rueda de prensa sobre el 'escudo social' - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha reivindicado las medidas del denominado 'escudo social' por sus efectos para "mejorar la vida de los gallegos", al tiempo que insta a la Xunta a "ponerse las pilas" con "más ambición y voluntad política" para ampliar esta red de protección.

En rueda de prensa, Blanco ha señalado que confía en que la mayoría que sostiene al Ejecutivo central "va a apoyar" en el Congreso el decreto que contiene estas actuaciones, y ve "complicado explicar" si el PP, y en concreto los populares gallegos, votan en contra.

En la comparecencia, el delegado del Gobierno ha puesto como "uno de los ejemplos más claros de la apuesta del Gobierno por reforzar el Estado de Bienestar" la revalorización de las pensiones. Al respecto, ha situado la pensión media de jubilación en 1.300 euros, "400 euros más que en 2018".

En cuanto al salario mínimo interprofesional (SMI), ha destacado que creció un 61% en siete años, y del mercado laboral ha valorado que alcanza "récord" de empleo y de contratación indefinida en Galicia.

"VAMOS A SEGUIR"

En esta línea, ha proseguido con datos sobre el ingreso mínimo vital (IMV), que llega, de acuerdo con sus números, a 95.700 hogares, y el bono social eléctrico protege a casi 98.000 familias vulnerables.

Más de 56.000 estudiantes, ha continuado, cuentan con una beca estatal y la hoja de ruta del Gobierno para 2026 es la de "consolidar los avances alcanzados, impulsar nuevas medidas y reforzar las existentes para llegar a más hogares y proteger a quien más lo necesita". "Vamos a seguir", ha concluido el delegado del Gobierno.