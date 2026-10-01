El Gobierno traslada a la Xunta su nueva propuesta para el traspaso de las competencias para autorizaciones de trabajo

El Ejecutivo estatal destaca que la transferencia podrá ser efectiva en fechas próximas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha remitido a la Xunta su nueva propuesta para el traspaso de las competencias sobre autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena de las personas extranjeras.

El Ejecutivo estatal señala que, durante los últimos meses, ambos ejecutivos han trabajado de forma conjunta en el análisis de la propuesta, evaluando su viabilidad desde los puntos de vista normativo, técnico y organizativo. Esta labor ha permitido mejorar la adecuación de los distintos elementos necesarios para hacer efectivo el traspaso.

El Gobierno destaca que el nuevo texto para análisis y estudio por parte de la Xunta se envía tras la reunión celebrada el pasado 15 de septiembre entre representantes de ambas administraciones.

El nuevo texto para análisis y estudio por parte de la Xunta se envía tras la reunión celebrada el pasado 15 de septiembre entre representantes de ambas administraciones.

Precisamente, tras ese encuentro, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, aseguró que se había cerrado el acuerdo debido a un "error" en la propuesta del Gobierno del Estado. Además, indicó que el Ejecutivo estatal había "reconocido" que en la propuesta que trasladaban del coste efectivo del traspaso "habían cometido un error", por lo que "se comprometió" a "hacer llegar cuanto antes una nueva".

Consultadas al respecto, fuentes de la Xunta han explicado que se encuentran en este momento analizando el detalle de la propuesta.

El Gobierno señala que, una vez obtenida la conformidad de la Xunta, el acuerdo podrá elevarse a la Comisión Mixta de Transferencias para hacer efectivo el traspaso, que supondrá que el gobierno autonómico pasará a ser el órgano responsable de gestionar estas solicitudes sobre autorizaciones iniciales de trabajo.

Por último, ha reafirmado su voluntad de cooperación con la comunidad autónoma y su compromiso en la materialización de un traspaso en el que ambas administraciones han estado trabajando durante el último año.