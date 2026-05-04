El gobierno de Vigo avanza en sus zonas de bajas emisiones con la aprobación inicial de la ordenanza que las regulará

VIGO 4 May. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local de Vigo ha aprobado este lunes de forma inicial el proyecto de ordenanza de sus Zonas de Bajas Emisiones, comenzando un plazo de enmiendas en el que los grupos municipales podrán presentar sus propuestas de modificación para posteriormente ser aprobado de forma inicial en el pleno.

Así lo ha informado el alcalde, Abel Caballero, que ha explicado que, tras este trámite, faltaría después su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, abriéndose un plazo de 30 días de exposición pública y alegaciones para luego aprobarse de forma definitiva en el pleno y entrar en vigor, sin aportar una fecha concreta de cuándo esto podría ocurrir.

Caballero ha recordado que serán hasta cuatro las Zonas de Bajas Emisiones de Vigo: Zona Centro, Zona Plaza Portugal, Zona Bouzas y Zona Calvario. "Son zonas que ya tienen restricciones al tráfico, en su mayoría semipeatonales y peatonales", ha especificado.

"En Vigo no obligamos, en ningún caso, a que nadie tenga que cambiar su vehículo", ha apostillado, para pasar a enumerar una serie de "excepciones" que podrán circular por estas zonas sin ser multados.

Así, ha dicho que podrán acceder a estas zonas los vehículos empadronados o de personas empadronadas en ellas, así como coches de empresas o autónomos que operen allí. También vehículos de servicios públicos como Policía, Bomberos o ambulancias, así como motos o ciclomotores, pero en este último caso entre las 07.00 y las 22.00 horas.

También podrán circular los vehículos de movilidad personal, como patinetes, y taxis, autobuses que den servicio en esa zona, empresas de transporte o coches de personas que dispongan de una plaza, entre otras excepciones enumeradas por el regidor.

"Los restantes vehículos, únicamente para estacionar en un aparcamiento de uso público o privado, en zona de estacionamiento limitado y controlado en superficie mediante parquímetros, o por reserva de estacionamiento, situados en el interior de las zonas de bajas emisiones", ha añadido.

PUESTA EN MARCHA

Pese a que no ha concretado cuándo estarán finalmente en vigor, ha explicado que su puesta en marcha se estructurará en tres fases, con una duración de dos años las dos primeras e indefinida la tercera.

Es decir, la primera fase comenzará con la entrada en vigor de la norma y por las Zonas de Bajas Emisiones ya no podrán circular coches sin distintivo ambiental. En la segunda fase, quedarán también excluidos los de etiqueta B. En la última fase, tampoco los etiqueta C podrán acceder.

Caballero ha indicado que, durante un periodo de tiempo, el Ayuntamiento informará a los usuarios que sean detectados de forma indebida, "para que sean conocedores de la norma". "Durante un tiempo no se multará", ha indicado.