Gobierno de Vigo destaca el "buen trabajo" de la edil imputada por el caso Saltamontes y anuncia que recurrirá el auto

VIGO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno municipal de Vigo, Carlos López Font, ha trasladado su "absoluta convicción" en el "buen trabajo" desarrollado por la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez, tras conocerse que el juzgado que investiga el accidente mortal del Saltamontes ordenó proseguir la causa contra ella y contra el dueño de la atracción, a quienes imputa un posible delito de homicidio imprudente, en concurso con un delito menos grave de lesiones por imprudencia grave.

Así ha salido al paso el gobierno local un día después de la publicación de este auto, donde el juez acuerda el sobreseimiento de la causa con respecto al resto de investigados: el presidente de la Comisión de Fiestas de Matamá (parroquia en la que ocurrió el accidente mortal), Cristian G.M.; el jefe del servicio de Seguridad del Ayuntamiento de Vigo, Antonio V.M.; y el jefe de la Policía Local de la ciudad.

En un audio enviado a los medios de comunicación, Font también ha subrayado su "confianza total" en la justicia, recordando que el proceso "sigue su curso", por lo que el auto será recurrido "en tiempo y forma".

Pese a todo, tanto PP como BNG de Vigo han solicitado de nuevo el cese de la concejala, pidiendo los 'populares' al alcalde, Abel Caballero, que "rinda cuentas" y "tome decisiones".

"La primera tiene que ser destituir a Patricia Rodríguez Calviño y acto seguido debe dar la cara y debe dar explicaciones para contarle a la ciudad por qué no se impidió que la atracción estuviera en funcionamiento. Para contarle a la ciudad por qué intentó echarle la culpa a la comisión de fiestas y a la Policía Local", ha reivindicado la presidenta del PP local, Luisa Sánchez.

Los nacionalistas también han exigido la comparecencia urgente de Caballero en el pleno de Vigo ante su "silencio" sobre este tema. "Cuando un gobierno calla ante una muerte que podría evitarse deja de proteger a los ciudadanos para protegerse a sí mismo", ha indicado el portavoz del Bloque, Xabier Pérez Igrexas.