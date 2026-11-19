Archivo - Abel Caballero durante la rueda de prensa. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

VIGO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local de Vigo ha anunciado que no celebrará la reunión sobre el Mundial prevista para este viernes, 20 de noviembre, tras "constatar" la negativa a participar en la misma de la Xunta y la Diputación de Pontevedra, que el martes pidieron aplazar el encuentro debido al contexto electoral.

En su lugar, el alcalde, Abel Caballero, mantendrá un encuentro con los clubs de fútbol de la ciudad para informarlos de la situación actual de la candidatura. En un comunicado emitido en la tarde de este jueves, el gobierno municipal considera que la "negativa" de las dos administraciones "confirma que no quieren financiar las obras necesarias en el estadio de Balaídos", algo que, a su juicio, "vienen demostrando hasta el momento".

También ha insistido en que el proyecto y la documentación técnica están "perfectamente preparados" para facilitárselos a la FIFA y que tanto el Celta de Vigo como el Gobierno de España "son conocedores del mismo". Todo ello ha sido comunicado a las instituciones autonómica y provincial, según el ente municipal.

INTERÉS DE LA XUNTA Y LA DIPUTACIÓN

El martes, la Xunta respondió a la convocatoria de Caballero y planteó aplazar el encuentro, al que también estaban convocados la Diputación, el Celta y el Gobierno central, debido a problemas de agenda y atendiendo al contexto electoral. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, reiteró el interés del Ejecutivo gallego en participar y propuso tres fechas alternativas, todas ellas en la primera semana de diciembre.

Por su parte, la institución provincial respondió a la misiva enviada por el regidor vigués con un mensaje similar. El presidente, Luis López, pidió posponerla a después del 29 de noviembre y le recordó a Caballero que él mismo le pidió una reunión para abordar la candidatura, sin recibir respuesta.