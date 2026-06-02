Gómez Caamaño agradece al gerente saliente del Sergas su labor y respeta que pidiese salir: "Es un cargo muy exigente"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha explicado este martes que el cambio en la gerencia del Sergas se debe a la petición del propio José Ramón Parada de cesar en el puesto, en el que será sustituido por el oncólogo Luis Ángel León Mateos.

En declaraciones a los medios, el responsable sanitario ha detallado que han aprovechado la reestructuración del Sergas para hacer efectivo el cambio. Además, ha puesto en valor el trabajo de Parada en estos años y ha expresado su respeto a la decisión, puesto que el cargo es "muy exigente".

Asimismo, ha reivindicado el perfil del nuevo gerente, "un gran profesional con una trayectoria avalada" que supondrá un "revulsivo" para la actividad de la consellería.

Por otra parte, respecto al nuevo director xeral de Atención Primaria e Comunitaria, Salvador Mariño-Ageitos Monteagudo, "con una trayectoria de sobra conocida", considera que es una muestra más de la "apuesta decidida" del departamento por la atención primaria que trabaja en la reforma integral del servicio. Sobre esto, ha avanzado que durante este mes se conocerá más pasos.

"El objetivo es tener un sistema con el que estén contentos tanto pacientes como profesionales", ha aseverado.

Precisamente, ambos nombramientos, así como la reestructuración del Sergas para incluir la nueva dirección Xeral aparecen ya recogidos en la publicación de este martes del Diario Oficial de Galicia (DOG)