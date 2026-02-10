Gómez Caamaño anuncia un plan de reforma de Atención Primaria para antes de verano

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, comparece a petición propia ante el pleno del Parlamento de Galicia. Santiago de Compostela. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha anunciado este martes, durante su comparecencia a petición propia ante el pleno del Parlamento gallego, que presentarán antes de verano una reforma que actualice el modelo de atención primaria para adaptarlo a las necesidades actuales de asistencia, "teniendo en cuenta tanto a pacientes como a profesionales".

El conselleiro ha detallado que esta mañana se ha presentado la medida en Mesa Sectorial, donde el Sergas ha informado a los sindicatos con representación de la creación de dos grupos de trabajo para hacer efectiva la reforma.

Más concretamente, un grupo de recursos humanos centrado en la ordenación del personal y en su régimen retributivo y otro en el ámbito asistencial, que trabajará para adaptar los tiempos y número de consultas de los médicos a las necesidades de una asistencia "más humanizada y de calidad" y que también abordará programas de prolongación e intersustituciones y trabajará en la promoción de la creación de plazas de técnico de salud o matronas, entre otras.

A esto ha añadido el refuerzo del papel de la jefatura de servicio de los centros de salud y el fortalecimiento de la propia estructura de gestión de la primaria en las áreas sanitarias.

COMPROMISOS CON LOS SINDICATOS

El conselleiro ha aprovechado para trasladar el cumplimiento de los compromisos alcanzados con los sindicatos en el marco de la convocatoria de huelga de octubre, finalmente desconvocada.

Entre ellos, la progresiva reconversión de las vacantes de la categoría de facultativo especialista de atención primaria en plazas de medicina de familia -- de 238 plazas existentes a 23 de octubre de 2025, a comienzos de febrero, 74 ya se habían convertido a la categoría de médico de familia --.

También se ha abordado, según ha informado, una propuesta de voluntariedad para cubrir las guardias en los puntos de atención continuada de forma incentivada. Se reforzará la atención primaria a través de la enfermería especializada, con un concurso específico en enfermería familiar y comunitaria que deberá finalizar este año.

Ha avanzado que se negociarán incrementos retributivos en la jornada complementaria del personal de urgencias hospitalarias, que también serán de aplicación al personal de los puntos de atención continuada. Para todos ellos, la noche del viernes tendrá consideración de prefestivo.

Por otro lado, el responsable sanitario ha dado cuenta de las medidas ya en marcha, recordando que la semana pasada se firmaron los

Acordos de Xestión del Sergas que recogen el refuerzo en Primaria.

Entre los objetivos previstos, ha señalado, está que, al menos, el 90% de las citas para consultas de medicina de familia, pediatría o enfermería se atiendan en un tiempo inferior a cuatro días, o bien se mejoren los valores de este indicador un 2% con respecto a 2025.

FALTA DE EXPLICACIONES "REALES" PARA OPOSICIÓN

La oposición, por su parte, ha lamentado las palabras "vacías" del conselleiro y que se escude en las políticas del Gobierno central, cuando la Xunta "tiene plenas competencias en materia sanitaria".

La diputada socialista Elena Espinosa ha ironizado con el "valor" de Gómez Caamaño para comparecer ante el Parlamento "para dar un discurso que se escucha día tras día, por su parte y por la del PP".

"La ciudadanía no dice lo mismo. Y nos pregunta por qué seguimos igual, por qué no mejora la situación. Nos preguntan qué hacemos aquí en el Parlamento. Y nosotros les decimos que hacemos lo que está en nuestras manos pero que chocamos siempre con un muro de hormigón que es la inacción del PP", ha lamentado.

Ha censurado además que "presuman" de haber pedido la especialidad de Urgencias cuando "el PP tuvo mucho tiempo de hacerlo" mientras gobernó, recordando que la petición se aprobó mediante una PNL consensuada cuando gobernaba el socialista Rodríguez Zapatero. "Cuando llegó el PP, quedó en un cajón", ha señalado, asegurando que "si faltan médicos, es consecuencia de las rebajas del Gobierno de Mariano Rajoy".

Para los socialistas, un "verdadero" refuerzo de la atención primaria debería implicar un plan integral, con acciones concretas o "estrategias claras". "Y en la práctica, debía empezar por contratar más médicos y personal sanitario", ha indicado, tras lo que ha puesto el foco en la cantidad de profesionales que abandonan la sanidad pública tras finalizar el MIR en favor de la privada por las malas condiciones laborales de las que responsabiliza a la Xunta.

Sobre esto, ha insistido en recordarle al conselleiro que la Administración autonómica tiene "plenas competencias" en materia sanitaria.

RECUERDAN QUE LAS COMPETENCIAS SANITARIAS SON AUTONÓMICAS

En esta misma línea se ha expresado la diputada del BNG, Montse Prado, que coincide en el diagnóstico de que hay un problema "estructural", pero apunta también a las competencias autonómicas. "Devalúan continuamente la escasa capacidad de autogobierno que tenemos en Galicia", ha censurado Prado.

"Si todos los problemas son porque no hay médicos y porque no hay especialidad de Urgencias, ¿entonces por qué, con sus competencias en sanidad, planificaron cuántos profesionales hacían falta? Porque no quisieron", ha asegurado.

Ha criticado también que la ley que, "decían pionera, que iba a solucionar la situación", para la estabilización del personal, "lo hizo con peores condiciones de las que tenían en Atención Primaria". "Era tan buena, tan buena que resulta que ahora están rectificando lo que acordaron con los sindicatos", ha apuntado. "Solo aciertan cuando rectifican y son conscientes de que estaban metiendo la pata", ha afirmado.

Montse Prado ha lamentado además el "demérito" de la Xunta hacia la Atención Primaria, único motivo por el que, asegura, contratan para el servicio a médicos sin especialidad. "¿Por qué no hacen lo mismo en hospitalaria?, ¿por qué no contratan a un profesional para ejercer de traumatólogo sin especialidad? Lo hacen en Atención Primaria porque consideran que es una cosa de andar por casa; una cosa de llegar allí y atender pacientes como si fuera colocar ladrillos, sin la más mínima estabilidad, sin tiempo", ha censurado.

Por el grupo mixto, el diputado Armando Ojea ha reiterado algunas de las deficiencias del sistema, centrándose también en las competencias autonómicas. Así, además del problema "fundamental" de la falta de profesionales, ha puesto el foco en sus denuncias de sobrecarga de trabajo, "que incide tanto en su propia salud como en la de los pacientes".

También ha animado a dotarlos de mejores recursos y escuchar sus demandas, como es la desburocratización de los procesos y la simplifación de las aplicaciones que utilizan. Se ha referido, asimismo, a los tiempos de espera, "vinculados con la falta de profesionales pero también con la gestión de las citas médicas", y al estado de las infraestructuras.

CAAMAÑO: "CAMBIEN DE ACTITUD Y DEJEN DE IGNORAR LA REALIDAD"

En la réplica, el conselleiro de Sanidade ha lamentado que la "miopía" impida a la oposición "ver lo bueno de la sanidad pública gallega". "Cambien de actitud y dejen de ignorar la realidad", ha instado.

Además, ha acusado al BNG de "seguir haciendo un uso partidista" de la sanidad, "siempre detrás de la pancarta contra la Xunta"; y le ha recordado a los socialistas que es el Ministerio de Sanidad el que autoriza las plazas MIR.

Frente a la "inacción" del Gobierno central, Caamaño ha reivindicado la iniciativa de la Xunta de ofertar plazas de medicina de difícil cobertura por concurso de méritos -- "medida adoptada por Castilla-La Mancha y Castilla-León --; y frente a la "falta de consenso" del Ejecutivo estatal respecto a la huelga por el Estatuto Marco, ha defendido el diálogo de Sanidade con sindicatos para desconvocar la huelga de octubre.