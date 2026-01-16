Gómez Caamaño apela al diálogo y pide al Ministerio de Sanidad "trabajar" para evitar una huelga indefinida de médicos

Archivo - El consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, durante un Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press, en Madrid. Foto de archivo. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha insistido este viernes en su petición al Gobierno central de "trabajar" para atender las solicitudes de los facultativos en cuanto al Estatuto Marco y evitar así que la huelga de estas dos jornadas pasadas se convierta en indefinida a partir del 2 de febrero.

Esta era una de las advertencias que lanzaba el sindicato O'Mega, que también ha dirigido reivindicaciones a la Consellería de Sanidade durante el paro sanitario (llevar a cabo los acuerdos alcanzados para la desconvocatoria de la huelga de noviembre, entre otros puntos).

A este respecto, Gómez Caamaño ha reiterado también lo expresado en los últimos días y ha señalado que desde la Consellería trabajan, tanto con los sindicatos médicos como con los que tienen representación en la Mesa Sectorial, para mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios.

En cuanto a la situación en los servicios de Urgencias hospitalarios, ha apuntado que la situación mejora pero ha apelado a la prudencia ante posibles repuntes de infecciones respiratorias, como es el caso del virus sincitial, al alza en la última semana.