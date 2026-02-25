Gómez Caamaño confía en parar las huelgas sanitarias con "talante negociador" y pide lo mismo a los sindicatos

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en rueda de prensa. - XUNTA DE GALICIA

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha vuelto a expresar su confianza en que se consiga suspender las huelgas sanitarias convocadas por O'Mega y Cig para el 2 y 12 de marzo, respectivamente, reivindicando el "talante negociador" de la Consellería y pidiendo la misma actitud a los sindicatos. Precisamente, ha señalado que muchas de las peticiones formuladas por O'Mega ya están siendo negociadas con otros sindicatos y ha afeado el "nacionalismo negativista" de la CIG.

Así lo ha señalado este miércoles en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de las inversiones y actuaciones llevadas a cabo en los últimos años para modernizar el servicio de Atención Primaria.

Preguntado por las próximas convocatorias de huelga, el conselleiro ha insistido en el diálogo con O'Mega. "Tenemos ganas de negociar y hablar con ellos para suspender la huelga de la próxima semana, que tiene un fuerte impacto. Pero tienen que querer ellos también", ha indicado.

Además, ha recordado que muchas de las peticiones del sindicato ya están siendo negociadas en Mesa Sectorial con otras centrales sindicales. "Lo que tiene que hacer un conselleiro es dialogar, escuchar a todo el mundo y sugerir. Para negociar están las mesas sectoriales", ha indicado.

Si bien no ha concretado, sí ha insistido en que se negociará con el sindicato para, por lo menos, suspender temporalmente el paro para "abrir un marco de diálogo".

Respecto a la huelga convocada por la CIG para el 12 de marzo, Gómez Caamaño ha lamentado la "previsibilidad" del sindicato. "Sabemos que, hagamos lo que hagamos, van a estar enfrente (...). Que sigan ahí, en su nacionalismo negativista que creo que no aporta nada ni a los pacientes ni a los profesionales sanitarios", ha lamentado.

Por último, ha incidido en el papel que juega el Gobierno central -- concretamente los Ministerios de Sanidad y Hacienda -- en algunas de las reivindicaciones de los médicos, puesto que es su competencia armar la "arquitectura" -- en referencia al Estatuto Marco --, que luego "ejecuta" la Administración autonómica.

MÁS DE 90 MILLONES DE EUROS EN PRIMARIA ENTRE 2022 Y 2025

Por otra parte, el conselleiro ha reivindicado la inversión de más de 90,2 millones de euros entre 2022 y 2025 en equipamiento y tecnología para Atención Primaria, lo que demuestra el "compromiso" de la Xunta de Galicia con este primer nivel asistencial.

Gómez Caamaño ha remarcado que Primaria es una "prioridad estratégica" del Gobierno gallego y, por eso, los presupuestos de la Xunta de 2026 reservan 1.747 millones de euros a reforzar este nivel asistencial con más profesionales y mejores infraestructuras.

Más concretamente, en cuanto a la equipación, en los últimos cuatro años se han destinado 69,4 millones de euros para incrementar la capacidad resolutiva de los centros de salud, mejorar la calidad y la seguridad asistencial y reducir demoras y desplazamientos, especialmente en el ámbito rural.

El responsable sanitario ha destacado también la inversión de 31,6 millones de euros en la adquisición de más de 455.700 sensores de glucosa y alrededor de 19.500 kits para bombas de insulina, "permitiendo un seguimiento más preciso, personalizado y continuo de los paciente con diabetes".

En el ámbito del radiodiagnóstico, la Xunta creó tres nuevas salas de rayos en los centros de salud de Rianxo, Pontedeume y Ortigueira, se renovaron otras 26 y se puso en marcha en el área de Santiago de Compostela una unidad móvil con una inversión global de 3,2 millones de euros. También se dotó los centros de salud de 299 ecógrafos portátiles y más de 1.000 holters para la monitorización ambulatoria de la presión arterial.

El conselleiro de Sanidade ha indicado también que la asistencia en el hogar fue reforzada con 530 sistemas móviles que permiten realizar pruebas esenciales en el propio domicilio --como electrocardiogramas o espirometrías-- y 580 analizadores sanguíneos portátiles que ofrecen resultados inmediatos.

La inversión en equipación se complementa con la transformación digital de la atención primaria con 20,8 millones, financiados por la Unión Europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Gracias a estos programas, el Sergas actualiza la historia clínica electrónica IANUS 5, desarrolla aplicaciones específicas para el seguimiento de la diabetes y amplía el uso de la inteligencia artificial como apoyo al diagnóstico.

En 2026, con una inversión próxima a los 12 millones de euros, se dará prioridad a la eficiencia energética y climatización de los centros de salud, a la humanización de la asistencia, al nacimiento y lactancia, al impulso de la salud comunitaria o al refuerzo de la capacidad diagnóstica de las infecciones de transmisión sexual.

"MÁS PERSONAL EN PRIMARIA"

Asimismo, ha hecho hincapié en la decisión "pionera" de la Xunta que permitió ofrecer 178 plazas de medicina de familia y 60 de pediatría a través de concursos de méritos. También ha aludido a la creación de nuevas categorías profesionales de atención primaria.

En esta misma línea, la directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Sofía López, ha destacado el trabajo de 45 nutricionistas, que desde 2022 ya realizaron más de 636.000 consultas. También se pusieron en marcha 35 equipos de soporte de atención domiciliaria (ESAD), compuestos por 70 profesionales de enfermería en total, que refuerzan la atención a domicilio en zonas rurales y aisladas.

Además, ha recordado, este año la Xunta está poniendo en marcha, como novedad, una red de psicología en atención primaria formada por 28 psicólogos clínicos.

Por último, el conselleiro ha recordado que su departamento ha creado dos grupos de trabajo para presentar una propuesta de reforma del modelo de atención primaria antes del verano.