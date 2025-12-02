Gómez Caamaño insiste y exige a Mónica García un "esfuerzo negociador" para evitar la huelga de médicos de diciembre

Archivo - El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Foto de archivo - Xunta de Galicia - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reiterado su petición a la ministra de Sanidad, Mónica García, de que haga un "esfuerzo negociador" para deconvocar la huelga de médicos prevista para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre por el Estatuto Marco.

En declaraciones a los medios, el responsable autonómico ha insistido en su petición al Gobierno, destacando que el paro se uniría al puente de diciembre, "con lo que serían nueve o 10 días sin médicos".

"Le exigimos responsabilidad a la ministra en este tema y que haga un esfuerzo por intentar desconvocar o retrasar la huelga, además, en una época muy mala, con pico de infecciones respiratorias", ha señalado.

Esto, apunta, podría sobrecargar los servicios de Urgencias de los hospitales, dificultando, entre otras cosas, que se den altas, por ejemplo. "Es un circulo perverso. Esperamos que se llegue a un acuerdo", ha asegurado.