Gómez Caamaño reitera su petición a O'Mega de que se siente a dialogar, una "voluntad clara" por parte de Sanidade

Archivo - El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios. - XUNTA DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reiterado su petición al sindicato O'Mega de sumarse a la mesa de negociación que tiene la Consellería para la reforma de atención primaria y ha insistido en el que la voluntad de diálogo de su departamento es "clara".

El conselleiro ha comparecido junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal del Gobierno gallego. En respuesta a preguntas de los medios, también se ha referido a la huelga estatal contra el Estatuto Marco, que también convoca O'Mega en Galicia.

Sobre esto, ha recordado que las competencias y responsabilidad a la hora de regular el funcionamiento del nuevo sistema, incluidas categorías profesionales, jornadas, guardias... es del Ministerio de Sanidad. "Que cada uno asuma sus responsabilidades", ha señalado.

Gómez Caamaño ha afeado a la ministra de Sanidad, Mónica García, su falta de "sensibilidad" para reunirse con sus compañeros e intentar llegar a un acuerdo "lo antes posible".

Por otra parte, respecto al empleo de médicos extracomunitarios, el conselleiro ha asegurado que Sanidade "siempre apuesta" porque todos los facultativos tengan una especialidad, pero ha reconocido la situación "en momentos puntuales".

"Puntualmente, por necesidades asistenciales, se contrata a médicos que no tienen especialidad, pero son médicos. En cualquier caso, siempre intentaremos que esa situación vaya remitiendo, con el paso del tiempo, a medida que dispongamos de profesionales suficientes", ha explicado.