Gómez-Reino reconoce el papel "importante" que jugó Martiño Noriega para llegar a un acuerdo

Podemos Galicia sostiene que "el cambio político va a ser de coalición" y llama a PSdeG y BNG a situar los intereses de Galicia por encima del partidismo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos Galicia a la presidencia de la Xunta y diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Antón Gómez-Reino, ha reconocido el "papel importante" que jugó la figura de Martiño Noriega (Anova) a la hora de llegar a un acuerdo para presentar una candidatura conjunta en estas elecciones autonómicas.

"Fue un trabajo mesurado", con conversaciones "multilaterales" desde "hacía mucho tiempo" en el que hubo diferentes actores que intervinieron y que estaban de acuerdo en que "el 5 de abril no se puede escapar un solo voto progresista", ha precisado Gómez-Reino este domingo en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press.

De cara a esos comicios autonómicos, el candidato de la formación morada asegura que en su partido existe una "visión de conjunto más amplia" que en el pasado --cuando los partidos de la izquierda rupturista acabaron por no entenderse de la misma forma que habían planeado en un principio--. Ahora, asegura que "los errores están cerrados" y todos "han aprendido".

"Empezamos en la carrera" hacia la campaña electoral "ahora mismo" y su primer objetivo es conseguir "que las fuerzas de izquierda sean limpias" entre ellas y por ese motivo ha hecho un llamamiento al PsdeG y al BNG para que "todos" pongan "los intereses del cambio político en Galicia" por encima de "cualquier cuestión partidista".

Reconoce que un nuevo Gobierno en la Xunta será de coalición y para que se dé un "cambio más avanzado" es "fundamental" que Podemos Galicia esté "fuerte" en ese Gobierno. Además,considera que si el PpdeG quiere gobernar "va a tener que hacerlo en régimen de coalición".

CAMPAÑA DE PROPAGANDA DEL PPdeG

En este sentido, ha explicado que si Vox no presenta a estas elecciones candidato a la presidencia "es porque su presidente es Feijóo". Sobre el actual titular del Gobierno gallego, ha criticado que lleve once años "haciendo una campaña de propaganda" y no de "gobierno".

"No comprende Galicia" y tampoco que a partir del 5A "habrá un Gobierno plural de izquierdas que se parezca a la ciudadanía" del territorio, ha añadido sobre Feijóo. El candidato de Podemos Galicia lo acusa de "no tener vergüenza" y anunciar "una ampliación del CHUAC" y 3.500 plazas para la sanidad pública, que "no llevará a cabo", durante la precamapaña electoral.

RESPONDER DEMANDAS DE LA CALLE

Uno de los asuntos que más preocupa a Gómez-Reino es el cambio climático, por eso propone llegar a la Xunta y crear un departamento (como una Consellería o una Dirección Xeral) que se encargue específicamente de abordar la situación climática y cree "políticas transversales" que sean aplicables a todos los ámbitos.

Sobre cuestiones a nivel nacional, el también diputado en el Congreso ha valorado el Estatuto para las electrointensivas presentado por el Gobierno y aunque sabe que "no es una solución definitiva", supone "un pequeño paso para ir más allá".

Además, cree que es "una buena nueva" que el Gobierno de coalición en el Estado "escuche las reivindicaciones" de la ciudadanía en ámbitos como el agroalimentario y que "actúe rápido" planteando un real decreto en el Consejo de Ministros para "regular la cadena de producción" y atacar "el problema de venta pérdidas" y establecer "un paquete de medidas agrarias de garantías en el ámbito laboral". Este tipo de gestos, son, a su juicio, formas en las que el Ejecutivo de Sánchez "responde a las demandas de la calle".