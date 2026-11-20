El comisario de la exposición 'A terra do ouro branco', Xosé Lois Armada, comenta el contenido de la muestra junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a 20 de noviembre de 2026. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'A terra do ouro branco', inaugurada este viernes en el Museo Centro Gaiás de Santiago de Compostela, reunirá hasta el 25 de abril más de 160 piezas de oro antiguo del noroeste peninsular, mayoritariamente de la orfebrería galaica prerromana, que reivindican ante el público la centralidad de este material en la historia de Galicia.

Muchas de estas piezas nunca antes se han exhibido en España y otras regresan a Galicia por primera vez tras pasar décadas en las vitrinas de grandes museos europeos. Entre ellas, tres torques de la colección del British Museum de Londres pueden ser observados por primera vez en un centro museístico español.

Una de ellas es el torques de Sintra (Portugal), que es una de las figuras que amplían la mirada sobre el noroeste peninsular, y las otras dos son dos torques de Ourense, custodiados desde comienzos de la década de 1960 en el museo británico. Este centro los adquirió a través de la famosa de pujas Sotheby's y, desde entonces, están expuestos allí.

Otras de las piezas destacadas de esta gran muestra son dos torques hallados en 2023, hasta ahora inéditos. Fueron hallados en Bergondo (A Coruña) de manera accidental, durante unos trabajos agrícolas en una finca particular. Fueron donados a la Xunta y, a continuación, el Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón se encargó de estudiarlos. Ahora, se exponen por primera vez.

Además de torques, la muestra reúne otras joyas prerromanas, como aracadas, diademas, brazaletes y aros de cabello junto a esculturas y objetos relacionados con el trabajo del oro. Todo ello está acompañado de audiovisuales, ilustraciones y un novedoso arqueoplanetario, que permiten explorar tanto la tecnología como los usos sociales y rituales del oro antiguo.

UNA EXPOSICIÓN CULTIVADA DURANTE "MUCHOS AÑOS"

En el acto de inauguración, el comisario de la exposición y director del Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), Xosé Lois Armada, aseguró que esta exposición es fruto de una "aspiración de muchas personas", cultivada durante "muchos años". De este modo, todos los materiales recogidos en ella explican una de las orfebrerías "más importantes en la Europa de su tiempo".

Además, a la inauguración acudió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que también ensalzó el "enorme valor" de la orfebrería: "Tenemos un magnífico patrimonio y sabemos cómo enseñarlo para que la gente lo pueda no solo disfrutar, sino también entenderlo como en este caso". "Va a tener mucho éxito", auguró.