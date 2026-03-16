Un grupo de médicos de primaria se encierra en un centro de salud de Vigo para exigir a Sanidade que negocie con O'Mega

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de médicos de Atención Primaria se ha encerrado esta tarde en las instalaciones del Centro de Salud Olimpia Valencia, en Vigo, para exigir a la Consellería de Sanidade que negocie con el sindicato O'Mega las condiciones que permitan suspender la huelga indefinida en el servicio en marcha pasado 2 de marzo.

Explican que el encierro es "indefinido" y la intención de los médicos encerrados es "continuar en el centro de salud hasta que la Xunta acepte entablar una negociación seria y respetuosa".

Entre sus reivindicaciones, citan la limitación de las agendas médicas para permitir un tiempo adecuado de consulta con cada paciente, la reducción de las listas de espera y la homologación retributiva entre distintas especialidades que existen en centros de salud y puntos de atención continuada (PACs).

El objetivo, remarcan, es "dignificar el ejercicio de su profesión en Galicia y garantizar un nivel de calidad asistencial que revierta una situación que ha llevado a la sanidad pública gallega a tener entre los ciudadanos la peor opinión de los últimos ocho años".