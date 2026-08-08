La Guardia Civil desplegará en España un dispositivo por el eclipse con más de 24.000 agentes, incluido en Galicia

1109579.1.260.149.20260808113955 Archivo - Eclipse total solar desde la nave Orión, a 6 de abril de 2026. - NASA - Archivo

Pretende garantizar la seguridad en más de 660 puntos de observación, entre los cuales 27 pertenecen a la provincia de A Coruña

MADRID / A CORUÑA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil desplegará en toda España un amplio dispositivo especial de seguridad con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, que contará con más de 24.000 efectivos y garantizará la seguridad en más de 660 puntos de observación situados en su demarcación, un 84 % de los identificados en todo el territorio nacional.

Este dispositivo estará igualmente presente en Galicia, uno de los principales puntos para la observación de este fenómeno y que, por tanto, se prevé que atraiga a una importante afluencia de visitantes. Por ejemplo, en la provincia de Ourense, desplegará más de 200 agentes y, en A Coruña, la Guardia Civil contempla hasta 27 puntos en los que estará presente.

Entre ellos, la playa de Gandarío, en Bergondo; la playa de Cabanas; el área de Boca do Río, en San Mamede; la playa de La Magadalena, en Cedeira; la playa de la Alameda, el paseo de A Ribeira, la playa de Perbes y la Playa Grande, todas ellas en Miño; Punta Seixo Branco y el Faro de Mera, en Oleiros; la playa de Pantín, en Valdoviño; el mirador del acantilado de Loiba, en Ortigueira, y el faro de Fisterra.

En cada uno de los puntos identificados se intensificará la vigilancia mediante un despliegue en el que participarán diferentes especialidades por tierra, mar y aire y que estará "adaptado a las características y necesidades de cada territorio".

Para ello, la Guardia Civil reforzará su presencia "preventiva y visible" en las principales vías de comunicación, accesos a los puntos de observación y espacios naturales de cada provincia donde se prevé una mayor concentración de espectadores. "El dispositivo permitirá canalizar y ordenar los flujos de tráfico, facilitar la movilidad, prevenir la comisión de infracciones y delitos y garantizar una rápida capacidad de respuesta ante cualquier emergencia", ha especificado el Instituto Armado.

UNIDADES INVOLUCRADAS

El dispositivo contará con la participación de efectivos de Seguridad Ciudadana, la Agrupación de Tráfico, el Seprona, el Servicio Marítimo, el Servicio Aéreo, el GREIM, el GEAS, la USECIC, Unidades Fiscales y de Fronteras, equipos de aeronaves no tripuladas (UAS y Pegaso), las Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía, los Centros Operativos y el resto de especialidades que resulten necesarias.

Todas ellas estarán igualmente apoyadas por medios terrestres, marítimos y aéreos y por las capacidades tecnológicas del Puesto de Mando Avanzado para el seguimiento permanente de la evolución del dispositivo.

A su vez, el operativo se desarrollará en permanente coordinación con la Dirección General de Tráfico, Protección Civil, servicios de emergencias, administraciones autonómicas y locales, policías autonómicas y locales y el resto de organismos implicados, "reforzando la colaboración institucional para ofrecer una respuesta integral durante todo el desarrollo del evento", ha destacado la Guardia Civil.

LABOR DE PREVENCIÓN

Además, la Guardia Civil ha indicado que desarrollará una "intensa labor informativa y preventiva" para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de disfrutar del eclipse con seguridad y minimizar los riesgos asociados a la elevada concentración de personas en espacios naturales.

En ese sentido, recomienda planificar los desplazamientos con antelación, consultar las páginas oficiales con los puntos de observación preferente y las zonas de exclusión, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia. También pide estacionar únicamente en los lugares habilitados y disponer de agua, alimentos y combustible suficiente ante posibles retenciones derivadas de la elevada afluencia de vehículos.

Finalmente, recuerda que está prohibido encender fuego en los lugares donde exista restricción, que no se debe aparcar sobre vegetación seca debido al riesgo de incendio que pueden provocar los componentes calientes del vehículo y que es imprescindible mantener despejados todos los accesos que puedan ser utilizados por los servicios de emergencia.