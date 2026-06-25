La Guardia Civil interviene más de 3,2 toneladas de sardinas transportadas irregularmente en Portonovo

Sardina decomisada en Portonovo. - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Seprona de Pontevedra localizó esta semana en Portonovo un transporte con más de 8,2 toneladas de sardina, de las cuales 3,2 toneladas estaban sin documentar, además de superar el cupo permitido.

Los agentes realizaron en la madrugada del pasado martes, víspera de San Juan, un operativo especial en distintos puertos de la provincia de Pontevedra para el control de actividades pesqueras. Contaron con la colaboración de Gardacostas.

Según ha informado la Guardia Civil, al haber una discrepancia "tan masiva" en el transporte, de 3 toneladas sin registrar, "se puede asumir que ese pescado procede de capturas no declaradas o ilegales".

De acuerdo con la escala de sanciones graves, la multa a aplicar puede oscilar desde 301 a 60.000 euros. Además de la multa económica, la Ley de Pesca de Galicia estipula medidas adicionales para este tipo de infracciones graves, como es el decomiso de los productos obtenidos ilegalmente.