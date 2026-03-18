La Guardia Civil investiga varios robos de más de 50 cristos en cementerios de Celanova (Ourense)

La Guardia Civil de Ourense investiga varios robos de más de 50 cristos en cementerios de Celanova, Ourense - GUARDIA CIVIL DE OURENSE

OURENSE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Ourense investiga varios robos en los que se han sustraído 51 cristos en tres cementerios del municipio ourensano de Celanova.

Según ha informado la Comandancia, consultada por Europa Press, la primera denuncia se interpuso la pasada semana por el robo de 6 cristos en la Iglesia de Casariño.

A esta denuncia, se suma una segunda por el robo de 5 cristos en el cementerio de Pontefechas este pasado martes, y una tercera de este miércoles, tras el robo de 40 cristos en el cementerio parroquial de Celanova.

En esta línea, la Guardia Civil ha señalado que, entre las principales suposiciones, se encuentra la posibilidad de que dichos robos se efectuasen para "vender o fundir" las cruces, ya que se trata del "único metal que hay en cementerios". Así las cosas, la Comandancia ha abierto una investigación al respecto "sin descartar" ninguna vía posible.