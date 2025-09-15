La Guardia Civil de Ourense intercepta a un hombre que circulaba en patinete eléctrico por la autovía A-52

OURENSE, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense interceptó a un hombre que circulaba en patinete eléctrico por la autovía A-52 en dirección O Porriño (Pontevedra).

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en una nota de prensa, el pasado 11 de septiembre, alrededor de las 16.00 horas, recibieron varios avisos a través del 112 alertando de la presencia de un patinete eléctrico circulando por la autovía A-52.

Los agentes se desplazaron hasta allí, localizando al vehículo a la altura del punto kilométrico 247, en sentido O Porriño. Su conductor, un varón de mediana edad, manifestó haberse incorporado por error a la autovía seis kilómetros antes y, al percatarse de la confusión, decidió continuar circulando por la vía de alta capacidad.

En este contexto, los propios agentes trasladaron al conductor y su patinete fuera de la autovía en el vehículo oficial para evitar riesgos propios y de la seguridad viaria.

Por estos hechos, se formuló una denuncia por infracción grave al Reglamento General de Circulación, sancionada con 200 euros.

Con todo, la Guardia Civil ha recordado que se prohíbe circular por travesías, vías interurbanas y autopistas y autovías que transcurren dentro de poblado, con vehículos de movilidad personal. Asimismo, queda prohibida la circulación de estos vehículos en túneles urbanos