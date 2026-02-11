Guardia Civil toma declaración a los 3 tripulantes del bateeiro hundido en O Grove, cargado con bidones de combustible

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha iniciado las pesquisas para tratar de esclarecer las circunstancias que rodearon el hundimiento de un barco auxiliar (bateeiro) en las últimas horas frente al puerto de Meloxo, en O Grove (Pontevedra).

Así, fuentes de la Comandancia han confirmado que se ha tomado declaración a las tres personas que se encontraban en el barco y que fueron rescatadas al volcar y hundirse la embarcación. Las mismas fuentes han matizado que esas personas no están detenidas.

El barco estaba cargado con bidones de combustible, que cayeron al mar cuando se produjo el hundimiento. De hecho, los efectivos de emergencias lograron rescatar 11 bidones del agua y ahora se han iniciado las primeras diligencias para aclarar lo ocurrido y la actividad que estarían realizando los tripulantes en ese barco.

La alerta por el incidente llegó a Emergencias sobre las 18.30 horas de la tarde de este martes, cuando un particular informó de que había visto un barco volcado junto a una batea, a donde se habían subido las personas que estaban a bordo.

Poco después, efectivos del Servizo Municipal de Emerxencias confirmaron que la embarcación había escorado mientras cargaba mercancías y que acabó volcando. Los tripulantes lograron pasar a la batea sin sufrir daños personales y el bateeiro terminó por hundirse del todo.

En el operativo colaboraron Salvamento Marítimo, el Servicio de Gardacostas de Galicia, la Guardia Civil, la Policía Local y el Servicio Municipal de Emergencias de O Grove.