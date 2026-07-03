Hacienda devuelve 513,92 millones a 779.630 contribuyentes gallegos al cierre de la campaña de la renta

Archivo - Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador, a 8 de abril de 2026, en Madrid (España). La Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al año 2025 ha arrancado hoy, 8 de abril, con la presentación de las declar - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha devuelto 513,92 millones de euros a 779.630 contribuyentes gallegos al término de la campaña de declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) correspondiente a 2025, que finalizó el pasado 30 de junio.

De este modo, según ha informado el Ministerio de Hacienda este viernes, en la comunidad gallega se ha producido un incremento del 3,32% en el número de devoluciones abonadas hasta la fecha y un aumento del 5,26% en importe.

A día de este jueves, ya se habían abonado en Galicia el 80,02% de las solicitudes de devolución y el 67,79% de los importes a devolver que se han solicitado.

A la conclusión de la campaña se presentaron en la comunidad gallega 1.544.650 declaraciones, un 3,46% más que el año anterior.

DATOS ESTATALES

Con datos relativos al conjunto estatal, el ministerio indica que, en cuanto a los canales, 2.400.000 declaraciones se han presentado con 'Renta Directa', un 136% más, gracias a un incremento de potenciales beneficiarios que ha convertido esta vía en la primera opción escogida por contribuyentes con declaraciones sencillas.

'Renta Directa', junto con 1.216.000 declaraciones del plan 'Le llamamos' y casi 883.000 de la 'app', suman 4.500.000 declaraciones presentadas de forma sencilla y ágil sin necesidad de acudir a las oficinas, donde a su vez se ha atendido a más de 930.000 contribuyentes.

Además, la Agencia ha dado más de 1.518.000 respuestas por los canales de asistencia digital y ha atendido más de dos millones de llamadas para resolución de dudas.

53.700 RECTIFICACIONES TRAS LOS AVISOS PREVENTIVOS

A lo largo de la campaña, en el marco de su estrategia de asistencia preventiva para evitar errores y omisiones de los contribuyentes, la Agencia ha remitido cerca de 160.000 cartas (además de avisos en 'Renta Web' y en la 'app') a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la AEAT.

Hasta el momento, se han presentado 53.700 declaraciones de contribuyentes rectificando, a partir de la carta recibida, la declaración presentada inicialmente, evitando de esta forma una posible comprobación posterior, la generación de intereses y la eventual imposición de sanciones.

Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa, para la cual 'Renta Web' ofrece una propuesta con los datos ya incorporados.

Esta fórmula preventiva se suma a los avisos y 'advertencias' para evitar errores que la Agencia ofrece a los contribuyentes en el documento de datos fiscales y en Renta Web antes de presentar la declaración, mensajes que, además, en esta campaña se han ampliado a nuevos supuestos.

227.800 DECLARACIONES DE PATRIMONIO

En paralelo a la Campaña de Renta se ha desarrollado también la correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio, que debían declarar los contribuyentes con cuota a ingresar (tras aplicar las correspondientes deducciones y bonificaciones) y también aquellos sin cuota a ingresar que el pasado año contaban con bienes y derechos con un valor superior a los dos millones de euros.

Al término de la campaña se han contabilizado más de 227.800 declaraciones de Patrimonio y el importe a ingresar ha alcanzado los 2.512 millones de euros.