Hallan el cuerpo sin vida de un hombre tras un incendio en una antigua hípica de Culleredo (A Coruña)

A CORUÑA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado tras un incendio registrado en una antigua hípica abandonada situada en la calle Burras, parroquia de Sésamo, del municipio coruñés de Culleredo.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, un particular contactó sobre las 13,20 horas para informar del incendio DP-0510 y explicó que en el exterior había un hombre tendido con quemaduras graves.

Ante ello, desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia se informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Arteixo y a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Una vez en el punto, los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento del hombre.

Por su parte, la Guardia Civil ha informado de que, en estos momentos, agentes se encuentran recabando los primeros datos e indicios.

Los efectivos desplazados indicaron que el incendio afectó principalmente a la maleza que rodeaba la edificación y a los pocos restos que permanecían en pie de la estructura de la vieja hípica.