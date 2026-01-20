Hallan muerto al vecino de Carballo (A Coruña) cuya familia había denunciado su desaparición

La Guardia Civil pide colaboración para dar con un vecino de Carballo de 75 años desaparecido desde el lunes - GUARDIA CIVIL

A CORUÑA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

José Luis Rey Rey, el vecino de Carballo de 75 años cuya familia había denunciado que faltaba de su domicilio desde la tarde del lunes, ha sido hallado sin vida, según ha informado la Guardia Civil.

El instituto armado había pedido este martes colaboración para dar con el paradero del hombre después de que su familia denunciase su falta en la tarde del lunes.

Tras ello, en la tarde de este martes, la Guardia Civil ha informado de que el hombre ha sido hallado sin vida en un trastero de una vivienda que tenía en la localidad de Carballo.

El instituto armado ha señalado que las hipótesis apuntan a un accidente dentro del trastero. Con todo, ha apelado a la cautela y esperar a la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.