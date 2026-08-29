Hallan muerto al vecino de Moaña de 76 años desaparecido desde el jueves

Alfonso Santos Pereira, vecino de Meira (Moaña), desaparecido - AYUNTAMIENTO DE MOAÑA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alfonso Santos Pereira, el vecino de Meira, municipio Moaña, de 76 años, que se encontraba desaparecido desde el pasado jueves ha sido hallado sin vida este sábado.

Tal y como ha actualizado el propio Ayuntamiento de Moaña en la red social Facebook, el hombre, vecino de la parroquia de Meira, había desaparecido el pasado jueves con su vehículo, y este sábado ha sido hallado sin vida.

Según ha ampliado la policía local, recibieron un aviso alrededor de las 8.15 horas de la mañana de un particular que había visto el coche del fallecido, en las proximidades del Pazo del Rosal. Ahora, se ha abierto una investigación para determinar las causas del fallecimiento.

Con todo, el Gobierno local ha trasladado su pesar a la familia y amigos del fallecido y ha agradecido la colaboración ciudadana en la búsqueda y difusión del mensaje.