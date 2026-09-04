Hallan sin vida a un hombre en una granja de Muxía unas horas después de su desaparición

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado este jueves en una granja de Muxía (A Coruña), unas horas después de notificarse su desaparición, según ha informado 112 Emergencias Galicia.

En torno a las 19.00 horas de esta tarde, el número 112 de Galicia fue alertado de la desaparición del varón. Rápidamente, los responsables del 112 Galicia compartieron la información proporcionada por la alerta con la Guardia Civil, la Policía Local y el Grupo de Voluntarios de Protección Civil de Muxía, quienes iniciaron la operación de búsqueda.

Horas más tarde, alrededor de las 22.00 horas, miembros de la Policía Local informaron que un residente había encontrado al hombre desaparecido en una granja de Baiuca. Sin embargo, estaba fallecido y no se pudo hacer nada para salvarle la vida.