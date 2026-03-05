Hatta Energy, quinta petrolera de España: "Los precios van a ir subiendo siempre que el conflicto se mantenga"

El CEO de Hatta Energy, Javier Alonso, en el centro, junto al director financiero (a su izquierda) y responsable de asesoramiento legal (a su derecha) - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hatta Energy, operadora al por mayor de derivados del petróleo que se sitúa en quinto lugar en España, afirma sobre el efecto de la guerra en Irán que "los precios van a ir subiendo siempre y cuando el conflicto es mantenga".

El CEO de Hatta Energy, Javier Alonso, ha diferenciado la evolución de los precios del gasoil de la del crudo, pero en cualquier caso la ha vinculado con que el conflicto siga y el estrecho de Ormuz continúe cerrado.

En rueda de prensa en Santiago --el gigante petrolero trasladó su domicilio fiscal el pasado septiembre a Galicia--, Alonso ha relacionado también los precios con las posiciones de futuro, y ha constatado que irán al alza si estas se mantienen "conservadoras".

En cualquier caso, ha apelado al "problema de competencia" para reclamar la incorporación de actores en el mercado. "Qué mejor solución que abrir el mercado?", ha proclamado, con alusión a los precios al "beneficio" para el consumidor.

PLANES DE INVERSIÓN Y CRÍTICAS A HACIENDA

De hecho, la comparecencia de los responsables de Hatta Energy ha servido para presentar sus planes de inversión para la comunidad gallega --dos fábricas de biocombustible en el corto plazo-- y se ha centrado en denunciar la "lentitud" de la Agencia Tributaria en la concesión del certificado de operador confiable.

Ser operador confiable --figura de reciente creación que busca incrementar el control para combatir el fraude en el sector de hidrocarburos-- evitaría a Hatta Energy tener que adelantar el IVA a Hacienda con un recargo del 10% --medida también novedosa que se aplica a aquellos operadores etiquetados como principales, pero no confiables--.