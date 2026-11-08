El helicóptero del 061 de Santiago permanece inoperativo desde el viernes por un problema documental

Archivo - Uno de los últimos vuelos de la médico del helicóptero del 061, decana de Europa, Charo Rua, en el helipuerto del Hospital Provincial de Conxo, a 7 de marzo de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Agostime - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del 061 con base en Santiago permanece inoperativo desde el viernes por un problema de documentación, según confirman fuentes de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia, que prevén que la situación se extienda durante "unos días".

El 061 está siguiendo el procedimiento habitual en este tipo de casos y ha dotado al servicio de una ambulancia con soporte vital avanzado adicional, que contará con el médico y el enfermero a los que les correspondería realizar el respectivo turno del helicóptero.

La Fundación Pública asegura que la cobertura está "garantizada" y que el servicio seguirá prestándose de este modo. Además, las mismas fuentes apuntan que esta es una situación "habitual" en el caso de las aeronaves debido a la "complicada" documentación.

ELIANCE EN PRECONCURSO DE ACREEDORES

Cabe recordar que Eliance, adjudicataria del servicio, entró en preconcurso de acreedores en octubre. Ya en marzo de 2025, la Xunta comunicó a la empresa la resolución del contrato de los helicópteros de Santiago y Ourense tras haber detectado reiterados incumplimientos en el servicio.

El nuevo contrato todavía no se ha adjudicado. Tras una primera licitación que finalmente fue suspendida, la Xunta autorizó en junio de este año la apertura de un nuevo procedimiento para la adjudicación del servicio, con la previsión de que pudiese entrar en el último trimestre de este año.