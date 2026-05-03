Un helicóptero de Gardacostas halló el pesquero francés hundido en El Franco (Asturias), donde buscan a un tripulante

Archivo - Helicóptero de rescate de Bomberos de Asturias. - BOMBEROS DE ASTURIAS. - Archivo

OVIEDO / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Jefe de Zona Noroccidental de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), junto a efectivos de bomberos del parque de Valdés, coordina este domingo un dispositivo de búsqueda de un tripulante de un pesquero francés en Porcía, en el municipio asturiano de El Franco.

En él participa el helicóptero Pesca 2, de Gardacostas de Galicia, que anticipó su llegada al dispositivo y pudo localizar los restos de la embarcación hundida. "El barco está metido en unas rocas y triturado por la acción del mar", explica el servicio de la Consellería do Mar en sus redes sociales.

A petición del Centro de Coordinación de Gijón, el Pesca 2 ha vuelto esta tarde para la zona y continúa participando en el efectivo de búsqueda junto al resto de efectivos movilizados. De momento, no hay novedades, según informan fuentes del departamento autonómico consultadas por Europa Press.

DISPOSITIVO DE BÚSQUEDA

El Centro de Coordinación de Emergencias de Asturias recibió el aviso del Centro de Salvamento Marítimo a las 09.05 horas. En la llamada, este segundo solicitó apoyo por tierra. También indicó que la embarcación Santa María Dominic, con base en el puerto francés de Audierne, lleva desaparecida desde el pasado 29 de abril, cuando no regresó a puerto después de faenar.

Según recoge el 112 Asturias, ha sido en el mirador Punta de Atalaya donde han aparecido restos de la citada embarcación en la que iba un tripulante. Al lugar, Salvamento Marítimo movilizó el Helimer y una embarcación.

Además de los citados medios movilizados por el SEPA, el 112 informó a primera hora de este domingo de que se preveía enviar al Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado para dar relevo al Helimer. También se movilizó a la ERIE de Cruz Roja y a Protección Civil de El Franco y, a su vez, la Guardia Civil fue informada.