Herida una conductora tras colisionar contra un jabalí en Santiago de Compostela

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida este jueves en Santiago de Compostela tras colisionar el coche en el que viajaba contra un jabalí, según confirman fuentes municipales a Europa Press.

En concreto, el siniestro tuvo lugar en torno a las 07.30 horas en la avenida Cruceiro da Coruña, en Santiago.

Hasta allí se desplazaron efectivos de la Policía Local y de los servicios de emergencias sanitarias, que trasladaron a la mujer hasta el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS).