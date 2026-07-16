Herida de gravedad una mujer en un accidente de tráfico en Bande (Ourense)

OURENSE, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida de gravedad en la tarde de este jueves al sufrir un accidente cuando circulaba por la OU-540, en la zona de O Baño, en Bande (Ourense).

Según han informado a Europa Press fuentes del operativo, el accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 47 a las 14,15 horas, cuando la mujer se salió de la vía con el vehículo que conducía por el margen derecho de la calzada.

Debido a ello, el vehículo volcó, resultado herida la mujer, única ocupante del turismo accidentado.

Hasta el lugar se desplazó el helicóptero medicalizado con base en Ourense, que trasladó a la mujer el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

En el operativo también han participado el GES de Muíños, la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia.