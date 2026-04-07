Herida una mujer en un atropello en Sanxenxo (Pontevedra)

Atropello en la avenida de Galicia, en Sanxenxo (Pontevedra). - AYUNTAMIENTO SANXENXO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 60 años ha resultado herida tras sufrir un atropello en la avenida de Galicia, en Portonovo, en la localidad pontevedresa de Sanxenxo.

Fuentes del Ayuntamiento han explicado que la mujer cruzaba con su perro por un paso de peatones cuando fue arrollada por un vehículo.

Como consecuencia del atropello, sufrió un golpe en la cabeza, por lo que necesitó ser trasladada al centro médico de Vilalonga y, posteriormente, fue derivada en helicóptero al Hospital de Montecelo.

Según ha detallado el 112 Galicia, el accidente tuvo lugar sobre las 11.15 horas. Hasta el punto se desplazaron, además de los profesionales sanitarios, los agentes de la Policía Local de Sanxenxo.