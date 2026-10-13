Herida una mujer al caer por un acantilado en Ribadeo (Lugo) mientras hacía una fotografía

LUGO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida tras caer por un acantilado mientras hacía una fotografía en la playa de Rocas Brancas, en Vilaselán, en el municipio lucense de Ribadeo.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar minutos antes de las 16,00 horas, cuando la propia implicada, una mujer de habla inglesa, llamó al 112 Galicia para explicar lo sucedido.

Gracias al servicio de traducción simultánea, pudo indicar que estaba tomando una fotografía en un acantilado de la zona de la citada playa, cuando cayó por un desnivel de varios metros.

En el momento de la llamada, se encontraba en la arena de una pequeña cala y necesitaba asistencia sanitaria. Además, la subida de la marea hacía necesario realizar el rescate con la mayor celeridad posible.

De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE) se alertó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Salvamento Marítimo, Servicio de Gardacostas de Galicia, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Ribadeo, así como a los Bomberos de Barreiros.

La mujer fue rescatada por el helicóptero Pesca II, del Servicio de Gardacostas de Galicia, y trasladada al Hospital de Burela en ambulancia.