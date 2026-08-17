Herida una mujer tras ser alcanzada por su propio turismo en Bergondo (A Coruña)

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer resultó herida tras ser alcanzada por su propio turismo en el municipio coruñés de Bergondo, posiblemente debido a un mal accionamiento del freno de mano.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 16.30 horas de este lunes en el lugar de Casal de Agra, en Lubre. El turismo colisionó contra la propiedad privada de un vecino y le causó heridas a la conductora.

Hasta el punto se desplazaron los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, el personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos de Betanzos.

Una vez en el lugar, los profesionales sanitarios han apuntado que el suceso pudo deberse a que la conductora accionó mal el freno de mano del vehículo. La mujer fue trasladada al Hospital de A Coruña.