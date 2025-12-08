Herida una mujer en Silleda tras quedarle atrapada una mano en una máquina de hacer chorizos

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer resultó herida tras quedarle una mano atrapada en una máquina de hacer chorizos en el municipio pontevedrés de Silleda.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 16.30 horas de este lunes en una vivienda de Reboredo y fueron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 los que dieron la voz de alarma.

Hasta el punto se desplazaron los Bomberos do Deza que cortaron cuidadosamente parte de la máquina, pero por la naturaleza del accidente las tareas de liberación deberían completarse en el Hospital Clínico de Santiago.

Por ello, los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 informaron también a los Bomberos de Santiago.

Asimismo, en el operativo también participó la Guardia Civil y la Policía Local de Silleda.