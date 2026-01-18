Herida una persona en un choque entre dos vehículos en Boqueixón (A Coruña)

Archivo - Sede del 112, Axega - 112 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida en un choque entre dos vehículos en Boqueixón (A Coruña), que ocurrió en la mañana del domingo a la altura del número 49 del lugar de Rubial, en la parroquia de Lestedo.

El 112 Galicia, quien informa del suceso, recibió alrededor de las 10.00 horas un aviso de una colisión entre dos coches. Entonces, el particular advirtió que había una persona con molestias en el pecho.

Hasta el lugar se movilizó personal de la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendieron a la afectada.