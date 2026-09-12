Herida una persona tras una colisión entre un coche y un autobús en la A-8, en Ribadeo

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona tuvo que ser trasladada al hospital tras resultar herida en una colisión entre un coche y un autobús en la A-8 sen sentido A Coruña, en Vilaframil (Ribadeo).

Según la información del 112 Galicia, el sucesos se produjo sobre las 11.30 horas de este sábado y fueron las personas que viajaban en el coche, que pudieron salir del vehículo, las que dieron la voz de alarma. El autobús consiguió detenerse unos metros más adelante.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la autovía.