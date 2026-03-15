Herida una persona en un oceanográfico vigués en un trayecto Valencia-Barcelona

Buque Sarmiento de Gamboa - CSIC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una persona que navegaba en el buque oceanográfico vigués Sarmiento de Gamboa ha resultado herida mientras realizaba el trayecto Valencia-Barcelona. La pasajera ha sido evacuada, se desconocen los detalles del incidente.

Tal y como ha confirmado Salvamento Marítimo, recibieron una llamada este domingo para realizar la evacuación de una pasajera que se encontraba herida.

El Centro Radiomédico avisó al helicóptero Helimer 220, que acudió hasta el lugar donde se encontraba el buque y evacuó a la accidentada hasta el aeropuerto, donde se encontraba una ambulancia que la atendió y trasladó a un centro médico.

El buque, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tiene su base en Vigo y realiza expediciones para estudiar la circulación oceánica global, la biodiversidad marina, los recursos pesqueros y el cambio climático.