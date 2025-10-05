Herida una trabajadora tras caer de una altura de tres metros en una explotación ganadera en Vilasantar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida tras caer de una altura de tres metros mientras trabajaba en una explotación ganadera ubicada en Lugar Turío, en la parroquia de San Vicenzo de Curtis, en Vilasantar.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 16.25 horas de este domingo y fue el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 el que indicó de que movilizaba el helicóptero medicalizado con base en Santiago para atender a la mujer herida.

Por su parte, la central de emergencias alertó a la Guardia Civil y a los efectivos Protección Civil de Vilasantar, que se desplazaron hasta el lugar y explicaron que la mujer realizaba tareas de ensilado cuando cayó desde un muro de unos tres metros.

Aunque el helicóptero se desplazó hasta el punto, la mujer fue trasladada en ambulancia al centro hospitalario de referencia.