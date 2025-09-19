Heridas cuatro personas tras colisionar un turismo y una ambulancia en Salvaterra de Miño (Pontevedra)

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas resultaron heridas tras colisionar un turismo y una ambulancia en la EP-4006, a su paso por el lugar de Leirado, en el municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 14.00 horas de este viernes y fue Urxencias Sanitarias de Galicia-061 quien dio la voz de alarma.

La central de emergencias alertó a los Bomberos do Porriño y Ponteareas, así como a la Policía Local y a la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el punto, los bomberos excarcelaron a uno de los heridos y otro tuvo recibir ayuda para salir del turismo en el que viajaban junto a una tercera persona.

En la ambulancia, que realizaba un servicio programado, resultó herida la conductora.

En total, resultaron heridas cuatro personas, una de ellas tuvo que ser evacuada en helicóptero medicalizado.