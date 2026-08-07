Heridas dos personas en una colisión frontal entre dos vehículos en Carballedo (Lugo)

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

LUGO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este jueves tras producirse una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera N-540, a su paso por la localidad lucense de Carballedo.

Según ha detallado el 112 Galicia, el siniestro se produjo a la altura del kilómetro 66 de esta vía, en la parroquia de Santa Baia de Búbal.

Fue unos de los vehículos implicados en el siniestro quien contactó con la central de emergencias sobre las 22.15 horas para solicitar ayuda.

Durante la llamada, el particular explicaba que acababa de sufrir una colisión frontal con otro turismo y advertía de que había personas atrapadas en el interior de los turismos.

Con estos datos, los operadores del 112 dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Chantada, a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de Protección Civil.

Una vez en el lugar, los Bomberos confirmaron que fue necesario excarcelar al ocupante de uno de los turismos implicados. Mientras, el personal sanitario atendió a dos personas heridas.