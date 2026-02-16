Heridas dos personas en una colisión en Monterrei (Ourense)

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos personas resultaron heridas este domingo tras sufrir una colisión en la OU-1014, a la altura de la parroquia de Vilaza, en Monterrei (Ourense).

Según informa el 112 Galicia, fue uno de los implicados quien contactó con la Central de Emergencias pasadas las 18.30 horas para alertar de que, aunque había conseguido salir de su coche, en el otro había, por lo menos, una persona herida.

De este modo, los Bomberos de Verín se desplazaron hasta el punto y excarcelaron a una persona que, junto con otro herido, fue evaucada al centro hospitalario de referencia.

Con todo, en el operativo también partició Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y los voluntarios de Protección Civil de Cualedro-Monterrei.