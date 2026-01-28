Heridas dos personas tras colisionar dos turismos en A Rúa (Ourense)

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas resultaron heridas y una de ellas tuvo que ser excarcelada tras colisionar dos turismos en el municipio ourensano de A Rúa.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 18.00 horas de este martes y fue un particular el que dio la voz de alarma.

En su comunicación detalló que era un choque entre dos vehículos en la OU-603, en el kilómetro 1-2, y explicó que el ocupante de uno de los vehículos estaba atrapado.

Por ello, la central de emergencias movilizó a los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y de los Bomberos y GES de Valdeorras. Además, alertaron a los agentes de Tráfico, a la Policía Local y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Una vez en el lugar, los Bomberos confirmaron la excarcelación de uno de los heridos e indicaron que los dos heridos habían sido trasladados al centro hospitalario de referencia.