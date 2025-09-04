Heridas tres personas en un accidente de tráfico en Nigrán (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas (dos hombres de 20 y una mujer de 19 años) han resultado heridas en un accidente de tráfico en el municipio pontevedrés de Nigrán. Una de ellas ha tenido que ser excarcelada del vehículo.

Según ha informado el 112, el suceso se produjo pasadas las 22.30 horas de este miércoles en la carretera provincial EP-2106, a la altura del kilómetro 2, en la parroquia de Parada.

Varios particulares llamaron al 112 Galicia para alertar de una salida de vía en la que un turismo había chocado contra un murdo. Ya desde el primer momento, indicaron que viajaban tres ocupantes en el interior del coche, todos heridos, y que una persona podría estar atrapada.

El servicio informó de lo ocurrido al 061, a los Bomberos de O Porriño, al GES Val Miñor, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a efectivos de Protección Civil de la zona.

Una vez en el punto, los equipos de intervención confirmaron la necesidad de excarcelar a uno de los ocupantes. Para hacerlo, tuvieron que cortar una puerta y el respaldo delantero de uno de los asientos, lo que permitió liberar a la víctima, que fue inmobilizada antes de su traslado al hospital Álvaro Cunqueiro. Los otros dos heridos también recibieron asistencia sanitaria y fueron evacuados al mismo centro hospitalario.

Tal y como ha puntualizado el 061, al lugar se desplazaron dos ambulancias de soporte vital básico y una de soporte vital avanzado, además de personal sanitario del PAC de Nigrán.