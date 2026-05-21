Heridas tres personas tras colisionar un turismo y un camión en Aranga (A Coruña)

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Tres personas resultaron heridas tras una colisión por alcance entre un camión y un vehículo, que posteriormente se salió de la vía y chocó contra la mediana, en el municipio coruñés de Aranga.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 18.30 horas en la A-6 y fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma, así como por el sistema automático de uno de los vehículos.

Como consecuencia del impacto, dos personas quedaron atrapadas en el coche y necesitaron ser rescatadas por los Bomberos de Betanzos. Asimismo, en el turismo viajaba una tercera persona que salió por sus propios medios, pero también necesitó asistencia sanitaria.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Betanzos, miembros del GES de Curtis y la Guardia Civil de Tráfico.