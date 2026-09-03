Heridas tres personas tras salirse de la vía con su furgoneta y colisionar contra un árbol en Covelo

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas tras salirse de la vía con su furgoneta y colisionar contra un árbol en la PO-225, en la parroquia de Maceira, a su paso por el municipio pontevedrés de Covelo.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 23.00 horas de este miércoles y fue un particular el que dio la voz de alarma. Las tres personas consiguieron salir de la furgoneta, aunque estaban heridas.

La central de emergencias solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y de los servicios de mantenimiento de la carretera. Los implicados fueron trasladados al hospital en ambulancia.