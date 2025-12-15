Herido el conductor de un camión cargado con arena que volcó en Verín (Ourense) tras colisionar con un turismo

Herido el conductor de un camión cargado con arena que volcó en Verín (Ourense) tras colisionar con un turismo
Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 15 diciembre 2025 20:26
   OURENSE, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El conductor de un camión cargado de arena que colisionó en la tarde de este lunes contra un turismo en la N-532, en Verín (Ourense), ha resultado herido leve.

   En concreto, según ha informado la Guardia Civil, el suceso tuvo lugar a las 15,52 horas en el kilómetro 8,5 de esta vía, sentido decreciente, en Verín.

   El camión y el turismo colisionaron lateralmente, por lo que el camión volcó sobre el costado izquierdo, lo que provocó que el carril derecho, en sentido Portugal, quedase cortado.

