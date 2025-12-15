Herido el conductor de un camión cargado con arena que volcó en Verín (Ourense) tras colisionar con un turismo - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión cargado de arena que colisionó en la tarde de este lunes contra un turismo en la N-532, en Verín (Ourense), ha resultado herido leve.

En concreto, según ha informado la Guardia Civil, el suceso tuvo lugar a las 15,52 horas en el kilómetro 8,5 de esta vía, sentido decreciente, en Verín.

El camión y el turismo colisionaron lateralmente, por lo que el camión volcó sobre el costado izquierdo, lo que provocó que el carril derecho, en sentido Portugal, quedase cortado.