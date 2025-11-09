Herido un conductor tras circular en sentido contrario y chocar contra un microbús en Guitiriz (Lugo)

Europa Press Galicia
Publicado: domingo, 9 noviembre 2025 10:46

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Un conductor ha resultado herido en la madrugada de este domingo tras circular en sentido contrario por la A-6 y chocar contra un microbús a la altura de Guitiriz (Lugo), concretamente en Lagostelle, según informa el 112.

   Fue en torno a las 01.00 horas cuand varios particulares alertaron a la Central de Emergencias de que habían visto un turismo circulando en sentido contrario, por lo que se informó a la Guardia Civil.

   Poco después, Urxencias Sanitarias de Galicia reportó que el vehículo había colisionado en el kilómetro 534 con un microbús que cubría la ruta Mondoñedo-Vigo, y en el que viajaban una veintena de personas que resultaron ilesas.

   Con todo, en el operativo también participaron el GES de Curtis y los servicios de mantenimiento de la autovía, además del personal sanitario que atendió al herido.

