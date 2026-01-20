Herido el conductor de una furgoneta que se salió de la vía y chocó contra el muro de una casa en Gondomar (Pontevedra)

Archivo - Aviso de la Axega. - 112 - Archivo

VIGO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una furgoneta ha resultado herido en un siniestro registrado en la mañana de este martes en Gondomar (Pontevedra).

Fuentes del 112 consultadas por Europa Press han explicado que el accidente consistió en una salida de vía y que el vehículo acabó colisionando contra el muro de una vivienda en la localidad pontevedresa.

El suceso se produjo sobre las 7,00 horas y fue un particular el que dio la voz de alarma. En todo caso, las fuentes consultadas por Europa Press han explicado que puso en comunicación al implicado con el 112 y fue él mismo el que trasladó que tenía una herida en la cabeza.

Entre otros medios, hasta el punto se trasladó una ambulancia.