Herido el conductor de un vehículo tras colisionar contra un árbol en Teo (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido después de que el vehículo en el que circulaba por la carretera DP-6502, en el municipio coruñés de Teo, colisionase contra un árbol.

Los hechos, según ha informado el 112 Galicia, sucedieron pasadas las 00.00 horas en la parroquia de Lampai. En ese momento, un particular alertó a la central de emergencias de este siniestro, señalando que la persona que viajaba en el interior del turismo era incapaz de salir del habitáculo.

Con estos datos, los operadores de la central de emergencias solicitaron la colaboración del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, del GES de Padrón y de la Guardia Civil de Tráfico.

Ya en el lugar, los miembros del GES confirmaron que el implicado estaba consciente, pero atrapado en el vehículo. Así, detallaron que tuvieron que emplear material de excarcelación para retirar las puertas y el maletero.

A continuación, el herido fue trasladado por los servicios sanitarios al centro hospitalario de referencia.