Herido grave un escalador que sufrió una caída de 12 metros de altura en O Galiñeiro, en Gondomar (Pontevedra)

Archivo - Helicóptero 'Pesca II' de Gardacostas de Galicia. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PONTEVEDRA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero Pesca II, de Gardacostas de Galicia, ha rescatado este domingo a un escalador que ha sufrido una caída desde unos 12 metros de altura en el monte do Galiñeiro, en Gondomar (Pontevedra). El hombre está herido de gravedad y ha sido evacuado al hospital.

El 112 Galicia registró el suceso contra las 12.00 horas a través del aviso de un particular. Según la información proporcionada, el individuo se encontraba inconsciente y en una zona de difícil acceso. La central de emergencias trasladó la alerta al 061, a los Bomberos de O Morrazo, el GES de Val Miñor, la Guardia Civil y Protección Civil de Val Miñor.

Fuentes consultadas de los efectivos de emergencias han explicado que, en principio, el escalador no realizó correctamente el nudo de la cuerda y, al empezar a bajar, se cayó encima de su compañero, que en ese momento se encontraba asegurándolo.

Inicialmente, los bomberos iban a bajarlo andando, utilizando la técnica del porteo. Sin embargo, dado la gravedad de las lesiones que presentaba, los efectivos desplazados solicitaron que acudiese el helicóptero de rescate de Gardacostas para evacuar al herido al centro hospitalario.