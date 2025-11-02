Herido de gravedad un técnico sanitario al ser atropellado mientras daba asistencia en un accidente en Toén (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un técnico sanitario ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado por un vehículo mientras participaba en un operativo de asistencia a un accidente de tráfico registrado en la autovía A-52, a su paso por Toén (Ourense).

El primer aviso llegó al 112 Galicia a las 19.15 horas del sábado, a través de la llamada de un particular que informaba de una colisión entre dos vehículos en el punto kilométrico 239, en la que no hubo heridos.

Hasta el lugar fueron movilizados los Bomberos de O Carballiño, el GES de Ribadavia, la Guardia Civil de Tráfico, efectivos de Protección Civil y el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Con todo, minutos después, a las 19.40 horas, los bomberos comunicaron al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) que un técnico sanitario había sido atropellado por un tercer vehículo mientras colaboraba en las tareas de atención al accidente inicial. El profesional resultó herido de gravedad y fue trasladado al hospital de referencia.